Спектакль Тюменского драмтеатра "Ханума" собрал в Сургуте аншлаг
| Фото: tdt.kto72.ru
Классическая комедия-водевиль "Ханума" Тюменского драматического театра собрала аншлаг в Сургуте. Гастроли ТБДТ проходят в рамках программы "Культурное сотрудничество", пишет информационный центр правительства региона.
Проект запустили Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов. Спектакли и концерты для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов проводятся бесплатно.
Афиша размещена на сайте культурноесотрудничество.рф.
Видео: "Тюменское время"