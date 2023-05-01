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Спектакль Тюменского драмтеатра "Ханума" собрал в Сургуте аншлаг

Общество, 20:21 31 мая 2023

tdt.kto72.ru | Фото: tdt.kto72.ru

Классическая комедия-водевиль "Ханума" Тюменского драматического театра собрала аншлаг в Сургуте. Гастроли ТБДТ проходят в рамках программы "Культурное сотрудничество", пишет информационный центр правительства региона.

Проект запустили Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов. Спектакли и концерты для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов проводятся бесплатно.

Афиша размещена на сайте культурноесотрудничество.рф.

Видео: "Тюменское время"

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# спектакль , Сургут , Тюменский драматический театр

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