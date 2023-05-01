Тюменская область заняла третье место в общем зачете на Российской студвесне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла третье место в общекомандном зачете на Российской студенческой весне, которая завершилась в Перми 31 мая. Региональная программа "Волшебник изумрудного округа" взяла Гран-при направления.

Также победителем в направлении "Театральное" стала студия хореографии ИГиН из Тюменского индустриального университета. Студенты представили номер "Умка".

Отметим, первое место в общекомандном зачете - у Татарстана, второе заняла Саратовская область. Гран-при взял Пермский край.

Следующая Российская студенческая весна пройдет в Саратове. Трансляцию итогового концерта можно посмотреть в официальной группе фестиваля во ВКонтакте.

Напомним, тюменский театр танца "Проспект" стал лауреатами первой степени в номинации "Современный танец" на Российской студенческой весне. Они представили на суд жюри номер "Жизнь на кончике кисти".

Всего тюменцы завоевали 18 наград, из которых два гран-при, две награды первой степени, шесть — второй, две — третьей и шесть специальных призов.

В течение семи дней делегация региона показала 25 концертных номеров, три коллекции одежды, шесть тюменцев выступили в неконцертных номинациях.

Виктория Макарова