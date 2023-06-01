Псевдоброкеры украли у тюменки 35 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 тыс. рублей обманным путем украли у 25-летней тюменки псевдоброкеры. Девушка обратилась в полицию с заявлением, что она стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Девушка рассказала, что ее заинтересовала реклама в интернете, где говорилось о быстром заработке на бирже. Гражданка заполнила анкету. Через некоторое время с ней связалась неизвестная, представилась менеджером биржевой компании. Тюменку убедили в надежности схемы и предложили вложить для начала тысячу рублей. Злоумышленники периодически направляли тюменке информацию о том, что ее вложения в полной сохранности и приносят прибыль. Аферисты убедили потерпевшую в необходимости увеличить вложения. Через некоторое время пострадавшая не получила обещанного заработка и решила вернуть свои деньги, но связь с мнимыми брокерами прервалась. Сумма ущерба составила 35 тыс. рублей.

По данному случаю возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские устанавливают лиц причастных к совершению данного преступления.