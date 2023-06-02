Региональные соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Тюменском районе

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Региональные старты соберут более 40 авиамоделистов в Тюменской области 3 и 4 июня. Соревнования пройдут в п. Новотарманский, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Полеты 1-5 туров в классах ½F-3D, F-5D/400, Q500 начнутся 3 июня в 11 часов. 4 июня с 10 до 18 часов состоятся полеты 1-5 туров в классах F-5J, F-5B/7. Награждение победителей и призеров соревнований запланировано на 19 часов.

Продемонстрировать свое мастерство съедутся участники из Тюменского района, Тюмени, Екатеринбурга, Нефтеюганска, Югорска, Ноябрьска, Челябинской и Свердловской областей.