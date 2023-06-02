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Тюменские школьники отправили бинокли бойцам СВО

Общество, 14:24 02 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплект биноклей передали бойцам подразделения "Барс -Z5" ученики тюменской школы № 48. В ответ военнослужащие записали видеообращение к ребятам и их родителям, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Ребятишки, спасибо вам огромное, нам очень необходимы были эти "игрушки", с ними воевать будет легче. Дорогие родители, спасибо вам огромное за воспитание своих детей, за патриотизм. Победа будет за нами! Дети, мы за вас воюем и победим!", - отметили тюменцы.

Гуманитарная помощь, а также дополнительное оборудование в тюменские подразделения доставляются систематически. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы".

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# СВО , спецоперация

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