Тюменские школьники отправили бинокли бойцам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплект биноклей передали бойцам подразделения "Барс -Z5" ученики тюменской школы № 48. В ответ военнослужащие записали видеообращение к ребятам и их родителям, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Ребятишки, спасибо вам огромное, нам очень необходимы были эти "игрушки", с ними воевать будет легче. Дорогие родители, спасибо вам огромное за воспитание своих детей, за патриотизм. Победа будет за нами! Дети, мы за вас воюем и победим!", - отметили тюменцы.

Гуманитарная помощь, а также дополнительное оборудование в тюменские подразделения доставляются систематически. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы".