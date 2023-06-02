Хищения электроэнергии на 3,5 млн рублей пресечены в Тюменской области

| Фото: Кирилл Стрекицын | Фото: Кирилл Стрекицын

Специалисты "Россети Тюмень" с января по марта 2023 года выявили 23 случая безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 1,45 млн кВт*ч или 3,5 млн рублей в денежном эквиваленте.

Проблема наиболее распространена в Тюменской области. Так, в Тюмени житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре компании, похитив 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч руб, сообщает пресс-служба компании.

Всего за 1 квартал 2023 года выявлено семь фактов безучетного потребления электроэнергии и 16 случаев самовольного подключения к сетям энергокомпании. Материалы по всем выявленным фактам хищений направлены в правоохранительные органы.

Самый крупный случай энерговоровства зарегистрирован в Тюмени. Отметим, самовольное подключение к высоковольтной линии может стоить нарушителям жизни, а безучетное и бездоговорное потребление вредит всем участникам рынка электроэнергии. Прежде всего, серьезно ухудшается качество электроснабжения добросовестных потребителей.