  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 33..35 С 4 м/с ветер южный

ФК "Тюмень" проведет заключительный матч сезона в Новосибирске

Спорт, 13:29 03 июня 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный матч сезона проведет ФК "Тюмень" в Новосибирске 4 июня. Тюменцы сыграют на выезде с "Новосибирском", игра станет итоговой в группе 4а, начало в 17 часов, пишет "Вслух.ру".

Ранее тюменцы вышла на первое место и вернулись в первую лигу, обыграв "Амкар-Пермь" со счетом 2:0. 28 июня "Тюмень" одолела "Челябинск" со счетом 7:0. После игры тюменские футболисты получили главный трофей и золотые медали.

В группе также определились обладатели второго и третьего места: омский "Иртыш" получит серебро, "Амкар-Пермь" - бронзу.

"Новосибирск" с 34 заработанными баллами - на 5 месте из шести клубов, которые вышли в группу 4а. В арсенале "Тюмени" 57 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 03.06.2023ФК "Тюмень" проведет заключительный матч сезона в Новосибирске
18:48 02.06.2023ФК "Тюмень" сыграет с "Новосибирском" 4 июня
17:42 02.06.2023Региональные соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Тюменском районе
16:14 02.06.2023Дублеры ФК "Тюмень" сыграют пермской "Звездой" 3 июня