ФК "Тюмень" проведет заключительный матч сезона в Новосибирске

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный матч сезона проведет ФК "Тюмень" в Новосибирске 4 июня. Тюменцы сыграют на выезде с "Новосибирском", игра станет итоговой в группе 4а, начало в 17 часов, пишет "Вслух.ру".

Ранее тюменцы вышла на первое место и вернулись в первую лигу, обыграв "Амкар-Пермь" со счетом 2:0. 28 июня "Тюмень" одолела "Челябинск" со счетом 7:0. После игры тюменские футболисты получили главный трофей и золотые медали.

В группе также определились обладатели второго и третьего места: омский "Иртыш" получит серебро, "Амкар-Пермь" - бронзу.

"Новосибирск" с 34 заработанными баллами - на 5 месте из шести клубов, которые вышли в группу 4а. В арсенале "Тюмени" 57 очков.