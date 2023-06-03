Тюменцев приглашают на молодежный международный форум Евразия Global

| Фото: МАУ «ЦРМПП» г. Тобольска | Фото: МАУ «ЦРМПП» г. Тобольска

Поучаствовать в международном молодежном форуме Евразия Global предлагают жителям Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие пройдет в Оренбурге с 21 по 27 августа, пишет Moi-portal.ru.

Заявки на участие принимаются до 7 июля на платформе "Росмолодежь. События". В 2023 году на форуме соберутся 500 участников - лидеры общественных организаций, социальные предприниматели, блогеры, журналисты, политологи, ученые. Их ждут лекции, деловые игры, мастер-классы, панельные дискуссии и выставки от партнеров.

На форуме специалисты не только обсудят глобальные вопросы и проблемы, которые интересуют молодежь, но придумают идеи совместных инициатив. Также эксперты расскажут о новых подходах и стандартах, которые сделают результат от сотрудничества эффективным. Кроме того на форуме будет работать отдельная площадка, участники которой поговорят о развитии сообщества соотечественников, проживающих за рубежом.

По итогу форума участники представят документ с предложениями по международному взаимодействию. Эти наработки передадут организаторам Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи.