  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-восточный

В ДТП под Тюменью пострадала семилетняя девочка

Происшествия, 11:14 03 июня 2023

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Семилетняя девочка пострадала в аварии на Рощинском шоссе под Тюменью 3 июня. Здесь автомобиль Hyundai въехал в Renault, который остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода.

Пострадала семилетняя пассажирка Hyundai, девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, за рулем был папа. Он сказал, что не заметил как иномарка впереди остановилась, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Тюменским водителям рекомендуют вести автомобиль особенно аккуратно, если перевозят детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 03.06.2023В ДТП под Тюменью пострадала семилетняя девочка
10:01 03.06.202312 лесных и 9 ландшафтных пожаров действуют в Тюменской области
09:02 03.06.2023Два пассажира погибли в ДТП на дороге Голышманово-Аромашево в Тюменской области
21:34 02.06.2023Пятилетнюю девочку сбил автомобиль на Червишевском тракте в Тюмени