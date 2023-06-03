В ДТП под Тюменью пострадала семилетняя девочка

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Семилетняя девочка пострадала в аварии на Рощинском шоссе под Тюменью 3 июня. Здесь автомобиль Hyundai въехал в Renault, который остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода.

Пострадала семилетняя пассажирка Hyundai, девочка перевозилась в бустере на заднем сиденье, за рулем был папа. Он сказал, что не заметил как иномарка впереди остановилась, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Тюменским водителям рекомендуют вести автомобиль особенно аккуратно, если перевозят детей.