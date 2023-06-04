Два человека погибли в аварии на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое человек погибли и один ранен в аварии на 123-м километре трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два автомобиля Toyota. От удара машины разбросало по кюветам, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Raum, водитель второй иномарки ранен", - уточняет ведомство.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.