Два человека погибли в аварии на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Двое человек погибли и один ранен в аварии на 123-м километре трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два автомобиля Toyota. От удара машины разбросало по кюветам, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
"Погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Raum, водитель второй иномарки ранен", - уточняет ведомство.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.