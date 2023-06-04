  • 4 июня 20234.06.2023воскресенье
  • В Тюмени 31..33 С 2 м/с ветер юго-западный

Два человека погибли в аварии на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском

Происшествия, 12:16 04 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое человек погибли и один ранен в аварии на 123-м километре трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два автомобиля Toyota. От удара машины разбросало по кюветам, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Raum, водитель второй иномарки ранен", - уточняет ведомство.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение на трассе не ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дорожная авария

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 04.06.2023Два человека погибли в аварии на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском
10:44 04.06.2023В Тюменской области ликвидировали 16 природных пожаров за сутки
10:15 04.06.2023Лесной пожар на площади 42 гектара потушили в Тюменской области
15:51 03.06.2023В Тюменской области росгвардейцы предотвратили пожар вблизи водоема