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Площадку "ЭкоПриклюЧтения" организовали для детей в Ялуторовске

Общество, 20:47 04 июня 2023

СИБУР | Фото: СИБУР

Площадку "ЭкоПриклюЧтения" организовали для детей в Ялуторовске. Участники узнают много нового о Земле и природе с помощью VR-шлема, настольных игр, приставки XBOX, а также лучших новинок литературы, сообщает Централизованная библиотечная система Ялуторовска.

Кроме того, книгочеев ждут мастер-классы, где они научатся мастерить поделки из природных материалов. В конце программы ее активисты получат дипломы "ЭКОагентов", а самые читающие - сертификат "Лидер летнего чтения".

А в городской библиотеке № 4 г. действует выставка-загадка "Вот оно какое, книжкино лето". На ней представлены интересные книги о приключениях и путешествиях, детективы, рассказы и сказки, смешные и фантастические истории. Сотрудники библиотеки помогут с выбором.

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# библиотека , книги , Ялуторовск

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