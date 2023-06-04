В Абалаке Тобольского района восстановили водоснабжение и подачу электричества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подачу электричества и водоснабжение восстановили в селе Абалак, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Накануне в населенном пункте произошла авария на энергосетях.

"Стоит жара. Водоразбор увеличивается за счет полива огородов. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Сейчас пиковая нагрузка - более 300 кубов", - пояснил глава района.

Он также уточнил, что ведется работа по подключению к центральному водоснабжению Абалакского сельского поселения.