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В Абалаке Тобольского района восстановили водоснабжение и подачу электричества

Общество, 15:49 04 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подачу электричества и водоснабжение восстановили в селе Абалак, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Накануне в населенном пункте произошла авария на энергосетях.

"Стоит жара. Водоразбор увеличивается за счет полива огородов. Сельская водонапорная башня рассчитана на 180 кубометров воды в сутки. Сейчас пиковая нагрузка - более 300 кубов", - пояснил глава района.

Он также уточнил, что ведется работа по подключению к центральному водоснабжению Абалакского сельского поселения.

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# Абалак , водоснабжение , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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