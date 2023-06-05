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Аграрии Юргинского района пополнили автопарк 17 новыми единицами спецтехники

Экономика, 17:23 05 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 новых единиц сельхозтехники купили агропредприятия Юргинского района с начала года. Общая сумма приобретений оценивается в 114 млн рублей, сообщает глава района Виктор Васильев.

"В район пришли новые самоходные опрыскиватели, тракторы, автомобили, посевные комплексы, зерновые сеялки, самоходный погрузчик и агрегат гидрофицированный. Сельхозтоваропроизводители чаще всего приобретают технику российского, белорусского и китайского производств", - уточняется в сообщении.

В числе предприятий, которые обновили парк техники, "Тюменское подворье", "Агрофирма им. Чапаева", "Урожай", два структурных подразделения общества "Согласие" - "Палецкая" и "Володино", "Земля" и "Агро М".

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# АПК , сельхозтехника , Юргинский район

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