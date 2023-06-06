Герой России Рустам Сайфуллин пообщался с тюменскими студентами и юнармейцами

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Цикл встреч с тюменскими героями стартовал в штабе общественной поддержи "Единой России" в Тюмени. Начался он с общения Героя России Рустама Сайфуллина с учащимися колледжа производственных и социальных технологий и кадетами Юнармии, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Ребята узнали о боевом пути участника СВО, услышали ответы на свои вопросы. Рустам Сайфуллин рассказал о себе и поделился с аудиторией, что желание защищать Родину родилось ещё в детстве, а в его основе лежали рассказы деда-фронтовика.

Рустам Сайфуллин поделился, что для него 9 мая всегда было главным праздником. "Вспоминаю, как в школу приглашали участников Великой Отечественной войны, их рассказы тоже оказали на меня влияние. После окончания школы учился в ТВВИКУ. Для себя решил, что офицер не должен быть "паркетным", поэтому с 22 лет воевал в горячих точках. Ни разу не пожалел о выбранном пути, армия учит ответственности — и за себя, и за своего товарища", - сообщил военный.

С самого начала спецоперации по освобождению Донбасса Рустам Сайфуллин ушел на передовую, где получил несколько тяжелых ранений. За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания был удостоен звания Героя России. Сегодня он – военнослужащий по контракту в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Он призвал студентов хранить память о своих предках.

Председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова поблагодарила за искренность и открытость всех участников встречи.

"Мы организовали эту площадку, в том числе и для мероприятий, имеющих воспитательное значение. У ребят теперь есть возможность пообщаться с нашими героями, настоящими патриотами, честно выполняющими свой долг. Мы проведем цикл мероприятий "Встреча с Героем" для молодежи, на которые пригласим тюменских героев СВО, участников локальных войн и тех, кто сегодня активно помогает фронту", - отметила депутат.