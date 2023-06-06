Ишимцу назначили 10 месяцев ограничения свободы за угон автомобиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 месяцев ограничения свободы назначили жителю Ишима за угон и вождение в нетрезвом виде автомобиля ВАЗ-21101, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

9 февраля 2023 года обвиняемый на территории ишимского противотуберкулезного диспансера открыл ключом водительскую дверь чужой машины, сел за руль и поехал по дорогам Ишима. Позже его задержали сотрудники ГИБДД.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Гражданин по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, у врача психиатра, нарколога, инфекциониста на учётах не состоит. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ишимцу наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.