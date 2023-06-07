Более 17 тыс. заявок на догазификацию поступило от жителей Тюменской области за два года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тыс. 247 заявок на на догазификацию поступило от жителей Тюменской области за два года с момента старта программы. По данным на 7 июня подписано 16 тыс. 767 договоров, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Газовые сети подведены к границам 12 тыс. 232 земельных участков. К газу подключены 5 тыс. 557 домовладений.

Напомним, за счет средств областного бюджета предусмотрено возмещение расходов на установку внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, размер которой с ноября 2022 года увеличен с 90 тыс. до 130 тыс. рублей. Воспользоваться этой мерой соцподдержки могут 45 льготных категорий. В текущем году на эти цели предусмотрено 162 млн рублей, льготная догазификация может быть выполнена в отношении 1 тыс. 246 заявителей.