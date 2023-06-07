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Аграрии Тюменской области завершают яровой сев

Экономика, 18:30 07 июня 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Яровой сев завершают аграрии Тюменской области. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса на 7 июня сев зерновых и зернобовых культур выполнен на 99,7 %. Под ними - 726,4 тыс. га.

А по овощам план уже выполнен на 100 %, это 977 га полей в районах области. По картофелю готовность составляет 99,5 %. Корнеплод посажен 7 тыс. 771 га. Еще 28,4 тыс. га заняты техническими культурами. До выполнения плана хозяйствам нужно завершить сев масличных на 9 % земель.

Минеральные удобрения внесены на 745 тыс. га.

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# АПК , посевная кампания , яровой сев

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