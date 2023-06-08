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Четырехлетняя девочка попала под машину в Тобольске

Происшествия, 12:37 08 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Тобольске 7 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По предварительным данным, девочка выбежала с детской площадки на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

Ребенок попал под автомобиль "Шевроле Нива", которым управлял 65-летний водитель. Девочка получила травмы. Она гуляла на улице в сопровождении 10-летнего брата, а родители были дома.

Обстоятельства аварии с выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , Тобольск

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