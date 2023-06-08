Мастеровой двор откроют в Тюмени в Доме Буркова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастеровой двор откроют в Доме Буркова по пешеходной улице Дзержинского в Тюмени ко Дню города, 29 июля. Здесь будут установлены специальные столы по различным направлениям ремесел.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Мастеровой двор чем-то напоминает детскую площадку, но с тематическим уклоном. В нем установят адаптированные, безопасные станки и аттракционы. Они предназначены как для совсем юных горожан, так и для детей постарше. Наш коммерческий партнер согласился на то, чтобы организовать пространство для ребят, которым интересно что-то мастерить. Тем более, что находиться оно будет в Доме Буркова, где обучаются творческие дети", - рассказал Алексей Краев.

Проект реализуется при поддержке одной из нефтяных компаний Тюменской области. В мастеровом дворе пройдёт часть мероприятий в день рождения Тюмени.

Напомним, по ул. Дзержинского в день рождения Тюмени пройдут одновременно три фестиваля: I Фестиваль флористики, НаличникFest и фестиваль ковров.

Анжела Лебедева