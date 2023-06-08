В Тюмени завершается второй этап ремонта путепровода через Транссиб

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Укладка асфальта завершена на втором участке ремонта путепровода через Транссиб в Тюмени. Ремонт путепровода на Обходе города идёт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Работы разбиты на шесть этапов. Сейчас близится к завершению второй этап. В ремонте находится середина проезжей части в направлении Московского тракта. Подрядная организация восстановила бетонное основание, слой гидроизоляции и водоотводные трубки. Накануне были уложены верхние слои асфальтобетонного покрытия", - рассказали эксперты.

Вскоре начнется монтаж деформационных швов. с 13 июня планируется открыть участок ремонта и приступить к третьему этапу, в ходе которого будет восстановлена левая часть проезда в сторону Московского тракта. Работы идут по графику. Полностью завершить ремонт путепровода должны к началу учебного года.