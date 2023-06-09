Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лето в Тюменской области, как и во многих регионах России, будет вполне комфортным для отдыха. Начало июня в регионе ознаменовалось температурными рекордами. Перемещение атмосферного фронта принесет в Тюменскую область похолодание и долгожданные осадки.

Об этом директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал во время пресс-конференции агентства ТАСС 8 июня. Речь шла в основном о прогнозах погоды на российских курортах и температурных рекордах, зафиксированных в ряде регионов Урала, Сибири. Исследователи отметили их на карте махровым красным цветом.

"На Урале температурный фон летом будет выше, чем обычно. Это имеет свой позитив, но при этом создает условия для повышенной пожарной опасности. Когда антициклон – облаков мало, солнце постоянно в течение 22 часов подогревает подстилающую поверхность, а там мох, кустарники, которые быстро воспламеняются от естественных причин. Когда долго не было дождя и температура выше 30 градусов в течение пяти дней может загореться торфяник. Смола на дереве может являться линзой – способствует фокусированию солнечных лучей – случайному зажиганию и так далее", - говорит метеоролог.

В целом в этом году во многих регионах температура будет вполне комфортная для отдыха. По словам Романа Вильфанда, делать прогнозы на долгие сроки – особый вид деятельности, связанный с математическим моделированием. Поэтому, говорить об особенностях этого лета уверено - невозможно.

"О лете лучше поговорим в сентябре-октябре. Прогнозы, которые сейчас выпускаются, в них заложено 30-40 процентов неопределенности", - отметил эксперт.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 9 июня активный атмосферный фронт, медленно смещающийся по территории Сибири в восточном направлении, принесет в регионы Западной Сибири, в том числе в Тюменскую область, дожди, местами сильные ливневые дожди с грозами, градом и усилением ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с.

12-13 июня в западной половине Сибири новый холодный атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром 15-20 м/с, на севере до 25 м/с. Вслед за фронтом, распространится арктический воздух с акватории Карского моря. 12-13 июня на Урале, 13 июня в Западной Сибири ночью местами заморозки до 0,-5°.

Анжела Лебедева