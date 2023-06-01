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Экскурсии по местам старообрядцев проводят в Исетском районе

Общество, 12:43 13 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об истории старообрядчества на территории Тюменской области теперь можно узнать, отправившись в путешествие по Исетскому району. Участники первой такой экскурсии побывали в селах Исетское, деревнях Ершина и Решетникова — исторических местах проживания двоедан.

"Это не только экскурсия, но еще и экспедиция. В составе нашей группы есть люди, которые в третьем-четвертом поколениях являются потомками тех, кто сюда прибыл, чтобы сохранить основы своей веры. И мы обмениваемся информацией", — рассказала ИА "Тюменская линия" одна из организаторов экскурсии Оксана Климерова.

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Одна из участниц экскурсии Людмила Коробейникова родом из двоеданской деревни Кирсанова Исетского района. Ее сестра изучила их родословную до тринадцатого поколения, о старообрядческих корнях им известно не только из старинных документов, но и из семейных разговоров.

"Я знала, что моя бабушка собиралась с другими старообрядцами в молельном доме. В семье говорили про часовню на могиле святого Миронушки", — рассказывает Людмила. Речь о часовне в деревне Кирсанова, сооруженной на месте первого захоронения писателя зауральского старообрядчества, крестьянина Мирона Ивановича Галанина.

У другого участника экскурсии — учителя истории и географии из Уватского района Анатолия Мальцева - тоже есть старообрядческие корни — в Упоровском районе, еще одной территории в Тюменской области, в свое время заселенной староверами.

Для наглядности Анатолий демонстрирует неизменные старообрядческие атрибуты — подручник и лестовку. Во время моления старообрядцы совершают много земных поклонов, потому используют подручник — небольшой квадратный коврик. Во время поклона его касаются руками и лбом. Это позволяет не запачкать руки во время молитвы, что важно для старообрядцев, которые очень тщательно следят за их чистотой. На подручнике все элементы — квадраты, полоски, треугольники - обладают сакральным значением.

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Лестовку, которую принято держать в левой руке, перебирают во время молитвы, она своего рода лестница со ступенями, символизирует путь от "земли" к "небу". Практическое назначение лестовки — облегчить подсчет при многократном произнесении молитв.

"Я более двадцати лет занимаюсь изучением родословной, старообрядческие корни у меня из деревни Слободчики и села Бердюгино Упоровского района. Для меня это важно — иметь связь с предками. Об образе жизни старообрядцев, соблюдении традиций на бытовом уровне я знаю не понаслышке, а из первых уст. Мои прабабушки — одна 1910 года рождения, другая — 1913 года, прожили по сто лет, я всё это видел и слышал. Это отражалось и на нашем уровне воспитания, на том, как нас приучали к труду", — рассказывает Анатолий Мальцев.

О верованиях в Исетском районе, в том числе о старообрядчестве, экскурсанты узнают из экспозиции Исетского народного краеведческого музея. Также в программе поездки — прогулка по двоеданским деревням и пикник на открытом воздухе.

Следующая экскурсия запланирована на 6 июля. Следить за анонсами можно в группе "Тюменская купчиха" ВКонтакте.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влада Нерадовская

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# деревня , краеведение , старообрядцы , туризм

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