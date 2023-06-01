Экскурсии по местам старообрядцев проводят в Исетском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об истории старообрядчества на территории Тюменской области теперь можно узнать, отправившись в путешествие по Исетскому району. Участники первой такой экскурсии побывали в селах Исетское, деревнях Ершина и Решетникова — исторических местах проживания двоедан.

"Это не только экскурсия, но еще и экспедиция. В составе нашей группы есть люди, которые в третьем-четвертом поколениях являются потомками тех, кто сюда прибыл, чтобы сохранить основы своей веры. И мы обмениваемся информацией", — рассказала ИА "Тюменская линия" одна из организаторов экскурсии Оксана Климерова.

Одна из участниц экскурсии Людмила Коробейникова родом из двоеданской деревни Кирсанова Исетского района. Ее сестра изучила их родословную до тринадцатого поколения, о старообрядческих корнях им известно не только из старинных документов, но и из семейных разговоров.

"Я знала, что моя бабушка собиралась с другими старообрядцами в молельном доме. В семье говорили про часовню на могиле святого Миронушки", — рассказывает Людмила. Речь о часовне в деревне Кирсанова, сооруженной на месте первого захоронения писателя зауральского старообрядчества, крестьянина Мирона Ивановича Галанина.

У другого участника экскурсии — учителя истории и географии из Уватского района Анатолия Мальцева - тоже есть старообрядческие корни — в Упоровском районе, еще одной территории в Тюменской области, в свое время заселенной староверами.

Для наглядности Анатолий демонстрирует неизменные старообрядческие атрибуты — подручник и лестовку. Во время моления старообрядцы совершают много земных поклонов, потому используют подручник — небольшой квадратный коврик. Во время поклона его касаются руками и лбом. Это позволяет не запачкать руки во время молитвы, что важно для старообрядцев, которые очень тщательно следят за их чистотой. На подручнике все элементы — квадраты, полоски, треугольники - обладают сакральным значением.

Лестовку, которую принято держать в левой руке, перебирают во время молитвы, она своего рода лестница со ступенями, символизирует путь от "земли" к "небу". Практическое назначение лестовки — облегчить подсчет при многократном произнесении молитв.

"Я более двадцати лет занимаюсь изучением родословной, старообрядческие корни у меня из деревни Слободчики и села Бердюгино Упоровского района. Для меня это важно — иметь связь с предками. Об образе жизни старообрядцев, соблюдении традиций на бытовом уровне я знаю не понаслышке, а из первых уст. Мои прабабушки — одна 1910 года рождения, другая — 1913 года, прожили по сто лет, я всё это видел и слышал. Это отражалось и на нашем уровне воспитания, на том, как нас приучали к труду", — рассказывает Анатолий Мальцев.

О верованиях в Исетском районе, в том числе о старообрядчестве, экскурсанты узнают из экспозиции Исетского народного краеведческого музея. Также в программе поездки — прогулка по двоеданским деревням и пикник на открытом воздухе.

Следующая экскурсия запланирована на 6 июля. Следить за анонсами можно в группе "Тюменская купчиха" ВКонтакте.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влада Нерадовская