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В Тюменской области работодатели предлагают более 25 тысяч вакансий

Экономика, 19:28 09 июня 2023

Департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

7 тыс. 400 человек трудоустроились в Тюменской области с 1 января по 7 июня 2023 года. В органы службы занятости населения за этот период за содействием в поиске подходящей работы обратились 13 тыс. 700 человек, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Всего по данным на 8 июня работодатели Тюменской области предлагают 25 тыс. 700 вакансий. Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2 тыс. вакансий. Востребованы и рабочие профессии. Также 10 тыс. 300 вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2 тыс. 800 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0,38%.

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# вакансии , занятость , трудоустройство

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