Третий трудовой семестр открыли тюменские студотряды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 человек собрались на открытии третьего трудового семестра тюменских студенческих отрядов на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" 9 июня.

"Тюменская область – регион возможностей. При поддержке правительства и губернатора у нас открываются различные молодежные пространства, в которых можно реализовывать свои инициативы. Запущено несколько грантовых конкурсов. В этом году хочу поблагодарить вас, ведь вы уже выиграли два гранта. В трудовом семестре желаю проявить истинный тюменский характер, силу воли, упорство и трудолюбие", – сказала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Открытие трудового семестра – традиционное мероприятие, которое проходит в конце мая – начале июня. Оно дает старт целине, отметил командир регионального штаба ТРО МООО "Российские студенческие отряды" Василий Волков.

"У нас сформировано больше 30 отрядов различных направлений. Это строительные, сельскохозяйственные, медицинские, сервисные, педагогические. Самые многочисленные из них – отряды проводников, строительные и педагогические. В этом году делаем акцент на специализированные отряды, где ребята совершенствуют навыки, полученные в ходе обучения", – рассказал Волков.

По словам председателя правления ТРО МООО "РСО" Елизаветы Кунгуровой, желающие могут записаться в студотряд и принимать участие в мероприятиях с начала учебного года. Обучение начинается в феврале. После медосмотра ребят трудоустраивают.

"Студенты подают заявки на всероссийские проекты. Мы работаем с местными работодателями. Вообще это круглогодичная работа", – сказала она.

Елизавета Кунгурова подчеркнула, что движение в Тюменской области развивается, в его ряды планируют вовлекать все больше студентов.

Летом 2023 года ребята из Тюмени, Ишима и Тобольска будут трудиться как в Тюменской области, так и в Москве, Крыму, Краснодарском крае, Татарстане. Поедут даже на Камчатку и в Якутию. Они будут работать в крупных дорожных компаниях, в ОАО "РЖД", Росатоме, оборонном комплексе. В основном студенты трудятся с июня по август, но некоторые задерживаются и на сентябрь – речь о сельскохозяйственных отрядах.

Командир штаба студенческих отрядов Тюменского индустриального университета Ксения Перескокова прошла три трудовых семестра. В 2023 году со своим отрядом численностью 12 человек она поедет на студенческую стройку "Алабуга" в Татарстан.

"Быть командиром отряда – это большая ответственность, потому что вы представляете свой регион, университет. Я бы не сказала, что это сложно, это незабываемый опыт. Он, конечно, пригодится мне в будущем. Многие ребята в первый раз едут на стройку. Девочкам предстоит быть штукатурами-малярами. Они в первый раз возьмут в руки шпатель. Для многих это сложно", – добавила она.

В ходе церемонии открытия состоялись флаговое шоу, концертная программа и вручение наград РСО. Также бойцам студенческих отрядов вручили путевки — направления от работодателей.

Для школьников организовали работу интерактивных площадок. На одной им предлагали определить вид зерна в банке. Также им рассказали о маркировке животных на различных хозяйствах. На "Станции сервиса" подросткам демонстрировали, как правильно раскладывать школьные приборы. О работе проводников пассажирских вагонов школьники узнали на интерактивной станции "Путешествуй с нами".

Инна Пахомова