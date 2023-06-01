  • 11 июня 202311.06.2023воскресенье
  • USD82,6417
    EUR89,0057
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюмень входит в Топ-20 конкурса "Город России"

Общество, 16:42 11 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень находится на 16-й строчке конкурса "Город России. Национальный выбор", который проходит в России. Участие в нем принимают 87 мегаполисов, пишет "Вслух.ру".

На данным момент Тюмень набрала более 10,9 тыс. голосов и находится в двадцатке лидеров. При этом областной центр в рейтинге занимает самое высокое место в УФО. Челябинск находится 27 месте, Ханты-Мансийск — на 34, Екатеринбург — на 35, Курган — на 47, Салехард — на 55. В тройке лидеров — Нальчик, Владивосток и Севастополь.

Голосование проходит бесплатно, без регистрации. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Для этого нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# голосование , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 11.06.2023Губернский музей в Тобольске присоединился к акции "Ночь географии"
20:18 11.06.2023"Пицца", Rasa и IOWA дают бесплатный концерт для тюменцев
19:02 11.06.2023О гостинице Лошкомоева расскажут тюменцам на экскурсии
18:00 11.06.202312 июня - события дня