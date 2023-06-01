Тюмень входит в Топ-20 конкурса "Город России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень находится на 16-й строчке конкурса "Город России. Национальный выбор", который проходит в России. Участие в нем принимают 87 мегаполисов, пишет "Вслух.ру".

На данным момент Тюмень набрала более 10,9 тыс. голосов и находится в двадцатке лидеров. При этом областной центр в рейтинге занимает самое высокое место в УФО. Челябинск находится 27 месте, Ханты-Мансийск — на 34, Екатеринбург — на 35, Курган — на 47, Салехард — на 55. В тройке лидеров — Нальчик, Владивосток и Севастополь.

Голосование проходит бесплатно, без регистрации. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Для этого нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

Итоги конкурса подведут в конце декабря.