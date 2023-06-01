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Кадетам, юнармейцам и талантливым школьникам вручили паспорта в Тюмени в День России

Общество, 12:46 12 июня 2023

t.me/MCHSTYUMEN72 | Фото: t.me/MCHSTYUMEN72

Кадетам, юнармейцам и талантливым школьникам вручили паспорта в Тюмени в День России. Среди чествующих Герой России Рустам Сайфуллин, представители администрации города, известные деятели культур, спорта, силовых ведомств, сообщает МЧС России по Тюменской области в своем ТГ-канале.

Начальник главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян поздравил ребят со знаменательными событием в их жизни, пожелал им стать настоящими гражданами России. И продолжать достигать результатов в спорте, музыке, искусстве, общественной деятельности, развиваться самим и приносить пользу обществу.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паспорта , подростки

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