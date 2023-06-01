Тюменский филиал ВНИРО поставил 500 тысяч личинок пыжьяна в Свердловскую область

| Фото: gosrc.vniro.ru | Фото: gosrc.vniro.ru

500 тыс. личинок пыжьяна поставил тюменский филиал ВНИРО для зарыбления Козинского водохранилища в Свердловской области. В водоём выпустили подрощенные личинки рыбы. Уже в следующем году они дорастут до товарного размера, сообщает филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как и все сиговые, пыжьян предпочитает прохладную и чистую воду с минимальным человеческим влиянием на флору и фауну. Данное водохранилище отвечает этому условию. Зарыбление проводится регулярно. В прошлом году в водоём выпустили 6 тыс. 500 годовиков пеляди средней массой 30 г.

Вся рыба выращена специалистами Тюменского филиала ВНИРО: от икры, полученной от собственных ремонтно-маточных стад, до молоди, готовой к самостоятельной жизни в естественных условиях.