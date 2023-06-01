Беженцам из Донбасса соберут вещи и окажут психологическую помощь на благотворительном проекте в Тюмени

| Фото: www.asi.org.ru | Фото: www.asi.org.ru

Благотворительный проект "Тюменская дармарка – своих не бросаем" по сбору вещей для семей добровольцев и мобилизованных, а также беженцев из ДНР, ЛНР и Херсонской области стартует в Тюмени в конце лета. На реализацию акции центр поддержки семей "Помощь рядом" выиграл в грантовом конкурсе губернатора Тюменской области 499 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проекта Татьяна Филина.

По ее словам, для участников запланировано пять вечеров с чаепитием и раздачей собранных вещей и предметов быта.

"Сейчас мы формируем специальный бланк. Когда люди придут, то оставят в заявке свои контакты и напишут, что им нужно. Может кому-то утюг, чайник, посуду и так далее. Эти списки мы потом упорядочим и до августа будем собирать необходимое, а потом начнется раздача. Но работа на самом деле не останавливается никогда. К нам каждый четверг приходят за одеждой", - добавила она.

Также в рамках проекта в городе поставят три дополнительных бокса к установленным ранее 15. Сейчас организаторы в поисках мест для них. По словам Татьяны Филиной, они должны точно также успешно работать, как и те, которые установлены в жилом комплексе "Преображенский", "Айвазовский", в районе ул. Пермякова, в торговом центре "Перестройка" и других шести пунктах. Волонтеры "Тюменской дармарки" регулярно забирают вещи из заполнившегося ящика и передают их в постоянно действующий социальный обменник на Ямской, 71а. Там их сортируют, обрабатывают и передают нуждающимся.

Тюменцев приглашают оставлять в вещевых боксах ненужную, но чистую, аккуратную и пригодную для использования одежду, обувь, бытовую технику и игрушки.

Кроме этого программа предусматривает помощь психолога. Ее 25 людям окажет тюменский специалист Татьяна Драчук.

"Она поговорит с тюменцами, которые запишутся, и определит тех, кто нуждается в психологической поддержке. Получается, что где-то в октябре завершатся вечера и начнется работа с психологом. Сколько будет встреч, пока сказать не могу. Определим это ближе к осени", - добавила автор проекта.

"Тюменская дармарка" – это постоянно действующий обменник, в котором проходит сбор пожертвованных гражданами вещей и предметов обихода, а также их сортировка и упаковка. Любой желающий может не только пожертвовать одежду, игрушки, книги или предметы быта, но и взять в обмен любую другую вещь. Волонтеры проекта занимаются переработкой ненужных вещей в изделия хенд-мейд и продают их на благотворительных аукционах.

Напомним, всего некоммерческие организации региона реализуют 114 проектов на грант губернатора Тюменской области. Общая сумма поддержки с софинансированием Фонда президентских грантов составит более 85,2 млн рублей.

Виктория Макарова