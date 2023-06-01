Краснодон встретил тюменских участников автопробега "Инклюзивный путь"

| Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

Краснодон встретил участников автопробега "Инклюзивный путь". Он проходит по маршруту Тюмень - Краснодон - Луганск при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Автопробег стартовал 1 июня в Тюмени. За 20 дней команда из 12 человек на 4 легковых автомобилях преодолеет 7 тыс. км, они уже побывали в Челябинске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодоне и Луганске.

Участники автопробега прибыли в Краснодон, где возложили цветы к стеле "Скорбящая мать" на площади имени "Молодой гвардии", отдав дань памяти героям города. Далее активисты посетили Краснодонское отделение "Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение", где ребятам с ограниченными возможностями здоровья передали гуманитарную помощь.

"Наша основная миссия – помочь детям с инвалидностью, которые проживают в городе Краснодоне, мы с ними взаимодействуем уже более полугода и знаем, что многим из них нужны компрессионное белье, коляски, тренажеры для ног. За три месяца до старта мы объявили сбор средств, приобрели нужные вещи и привезли их в ЛНР. Пробег называется инклюзивным, так как в нем участвуют ребята с инвалидностью, которые не слышат, не видят, а также те, кто передвигается на коляске. И наша общая цель – развить инклюзивные технологии. Есть желание создать специальную карту, чтобы каждый человек с инвалидностью мог путешествовать и бывать в разных городах. Еще одна задача – презентация наших инклюзивных практик", – рассказал член Общественной палаты Тюменской области, руководитель АНО "Вдохновение", организатор автопробега Тимур Нигматуллин.

Затем команда "Инклюзивного пути" отправилась в краснодонскую среднюю школу № 8 имени защитника Луганской Народной Республики Виталия Парсанова и передала шахматы для учащихся школы. В рамках своего визита активисты также посетили Краснодонский ордена Дружбы народов музей "Молодая гвардия" и мемориальный комплекс "Непокоренные".

По итогам автопробега запланировано формирование онлайн-каталога достопримечательностей, доступных для посещения людей с ограниченными физическими возможностями, что обеспечит доступ для данной категории населения к объектам исторической и культурной памяти нашего народа.

Оганизовать пробег помогли Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия", депутаты Госдумы, депутаты Тюменской облдумы, Общественные палаты Тюменской области и ЛНР.

"С "Вдохновением" мы сотрудничаем на протяжении нескольких лет, поддерживаю организацию как региональный координатор партпроекта "Единая страна — доступная среда". Ребята проводят большую и важную работу по вовлечению людей с инвалидностью в социум", - отметила председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.