Мастер-классы, спектакли и выставки откроют для тюменцев в День молодежи

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фестиваль "Станция молодежная", приуроченный ко Дню молодежи, пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 24 июня. Для жителей областной столицы подготовили мастер-классы, спектакли, квизы, спортивные состязания, выставки и выступления артистов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В этом году решили масштабировать фестиваль, чтобы показать горожанам, как можно самореализоваться. Кроме того, на подобных событиях всегда можно обменяться энергий и опытом, получить интересные знания и навыки и найти единомышленников", - сказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Праздник пройдет на уличной площадке и в большом зале "Конторы пароходства". Всего будет представлено пять тематических площадок: "Платформа событий", "Платформа общения", "Платформа игры", "Платформа созерцания", "Платформа встречи". На площадках для жителей города пройдут театральные перформансы, турниры по настольным играм, квизы, виртуальные выставки, мини-маркет современного искусства, мастер-классы от создателей и другое.

Добавим, фестиваль "Станция молодежная" пройдет также в Тобольске и Ишиме.