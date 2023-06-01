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В Нижневартовске задержан скрывавшийся от наказания участник ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Происшествия, 14:31 14 июня 2023

РУФСБ России по Тюменской области

В ХМАО-Югре задержан активный участник международной террористической организации (МТО) "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили ИА "Тюменской линии" в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин РФ Хусаинов Эдуард Хамзович, активный участник международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*", - сказал представитель РУФСБ России по Тюменской области.

Ранее мужчина был привлечен к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения ислама, в том числе с использованием сети "Интернет".

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области ﻿

В 2017 году апелляционным определением судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ Хусаинов Э. Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 282 УК РФ (участие в деятельности террористической организации, возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В настоящее время преступник заключен под стражу.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Официальный представитель РУФСБ России по Тюменской области Екатерина Суворова

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# антитеррор , РУФСБ России по Тюменской области

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