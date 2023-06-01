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Двое человек погибли от употребления суррогатного алкоголя в Тюменской области

Происшествия, 13:41 14 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое человек погибли от употребления суррогатного алкоголя в Тюменской области. Как показали результаты судебно-медицинского исследования, причиной смерти мужчины 1989 г. р. и женщины 1961 г. р. явилось острое отравление метиловым спиртом, сообщает областная прокуратура.

13 июня в следственном отделе СУ СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Был установлен факт сбыта неизвестным лицом спиртосодержащей жидкости.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на личный контроль расследование уголовного дела.

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# отравление , суррогат

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