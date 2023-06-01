Более 70 тыс. кв. м аварийного жилья расселено в УФО по программам КРТ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 тыс. кв. м аварийного жилья и 150 тыс. кв. м ветхого и неблагоустроенного жилфонда расселено в регионах Уральского федерального округа в рамках реализации проектов КРТ. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

Сейчас в Уральском федеральном округе идет работа над 150 проектами комплексного развития территорий, 27 проектов — на территории Тюменской области. Это позволит построить почти 10 млн кв. м жилья.

На земельных участках площадью более 1,7 тыс. га планируется построить жилые дома на 9,6 млн кв. м, а также нежилые объекты площадью почти 1 млн кв. м.

Всего будет расселено почти 185 тыс. кв. м аварийного жилья и более 1,5 млн кв. м неблагоустроенного жилищного фонда.