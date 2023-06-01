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Межрегиональный форум "Урбанист-капиталист" пройдет в Тюмени 28 июня

Общество, 08:55 16 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный форум "Урбанист-капиталист" пройдет в Тюмени в конторе пароходства 28 июня. На него приглашают архитекторов, инвесторов, урбанистов.

По информации организаторов, выступят эксперты в области архитектуры и градостроительства. Темы форума: благоустройство улиц, КРТ (комплексное развитие территорий), общественные пространства, коммерческая недвижимость, городские сообщества и брендирование территории.

Регистарция по ссылке.

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# архитектура , урбанистика , форум

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