Межрегиональный форум "Урбанист-капиталист" пройдет в Тюмени 28 июня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный форум "Урбанист-капиталист" пройдет в Тюмени в конторе пароходства 28 июня. На него приглашают архитекторов, инвесторов, урбанистов.

По информации организаторов, выступят эксперты в области архитектуры и градостроительства. Темы форума: благоустройство улиц, КРТ (комплексное развитие территорий), общественные пространства, коммерческая недвижимость, городские сообщества и брендирование территории.

Регистарция по ссылке.