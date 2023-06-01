Тюменское животноводство занимает лидирующие позиции среди субъектов УФО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское животноводство занимает лидирующие позиции в рейтинговом формате среди субъектов Уральского федерального округа. Это отметил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания комитета.

"Мы обошли Челябинскую область по производству мяса всех видов, это было нелегко, тем не менее, мы это сделали, - сообщил он. - У нас первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и многие другие значимые показатели. Все это говорит о том, что департаментом АПК и региональным правительством в целом, была проделана огромная работа".

По словам депутата, значимо то, что в сфере животноводства широко внедряются передовые технологии. А это позволяет значительно снизить производственные потери, а также издержки, возникающие при так называемом "человеческом факторе".