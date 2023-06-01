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В Тюмени будут судить водителя электросамоката, насмерть сбившего пешехода

Происшествия, 16:27 15 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24-летнего водителя эклектросамоката, который насмерть сбил пенсионерку, будут судить в Тюмени. Очередное судебное заседание по делу состоится 22 июня, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2022 года мужчина на электросамокате ехал по тротуару вдоль ул. Дмитрия Менделеева в сторону Пермякова и перевозил в качестве пассажира девушку. На перекрестке улиц Д. Менделеева и Б. Опрокиднева он пересек дорогу на запрещающий сигнал светофора и въехал на тротуар. Там, не справившись с управлением, водитель опрокинул электросамокат и вместе с пассажиром упал на пешеходов.

В результате пожилая женщина – пешеход - получила открытую черепно-мозговую травму. Впоследствии она скончалась в ОКБ №2.

Подсудимый обвиняется в нарушении другим участником дорожного движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.268 УК РФ).

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# суд , электросамокат

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