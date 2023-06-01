Тюменская область будет сотрудничать с Пермским краем в направлениях науки, технологий и образования

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В нескольких направлениях Тюменская область будет сотрудничать с Пермским краем. Меморандум о намерениях глава региона Александр Моор подписал с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня.

"В Перми, так же как у нас, идёт работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Добавим, создание кампусов – часть национального проекта "Наука и университеты".