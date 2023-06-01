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Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг тюменцы могут оформить в электронном виде

Общество, 14:37 16 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оформить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в электронном виде могут тюменцы с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Данную услугу предоставляет администрация города. В строке помощника необходимо набрать: оформить субсидии ЖКХ – предоставление субсидии или перейти по ссылке. Узнать, положена ли вам субсидия, можно с помощью социального онлайн-сервиса "Умный помощник ЖКХ".

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# субсидии , электронные госуслуги

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