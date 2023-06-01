Александр Моор: мы склоняем головы в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Великая Отечественная война стала суровым испытанием на прочность, силу духа, мужество и героизм для всего народа, который нерушимой стеной встал на пути врага. В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении, приуроченном ко Дню памяти и скорби.

Глава региона отметил, что в рядах народной армии, сокрушившей фашизм, были и тюменцы. Они стойко сражались на фронте и в тылу, не жалели себя: выхаживали раненых, самоотверженно работали на заводах и фабриках, фермах и полях.

"С особым чувством и настроением мы встречаем эту историческую дату. Вновь наша страна борется за свободу и независимость, за мир и благополучие. И вновь солдаты в окопах на передовой повторяют фронтовой лозунг "Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!". А их надежный тыл – все мы, граждане России – поддерживаем и помогаем им, верим в наших доблестных защитников, гордимся их отвагой и стойкостью", - говорится в обращении.

Александр Моор добавил, что спустя десятилетия эхо Великой Отечественной войны отзывается в наших сердцах. "И сейчас, когда в мире происходит фальсификация истории, уничтожение памятников, посвященных победителям фашизма, на нас – их потомках, лежит огромная ответственность сохранить правду и память о войне и ее истинных героях для будущих поколений, чтобы подвиг фронтовиков и тружеников тыла не был предан забвению", - добавил он.