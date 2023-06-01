Тюменский ансамбль современного танца победил на Российской студенческой весне

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Ансамбль современного танца "Академия" стал лауреатом первой степени в номинации "Театр малых форм" на Российской студвесне, которая завершается в Югре 16 июня. Они представили на фестивале постановку "Глазами Магдалины".

В миниатюре ребята рассказали о жизни Христа через призму восприятия Марии Магдалины. Как женщина проходит этот путь, оказавшись на месте Мессии.

"Не ожидали победы еще когда проходил областной этап Студвесны, но став лауреатами первой степени в Тюмени, зарядились и были готовы показать себя на все сто процентов. Конечно такой высокой оценки не ожидали, но надеялись и верили. Честно скажу, сердце екнуло у всех, когда произнесли наш коллектив на награждении. Мы безмерно рады и счастливы, что достойно представили Тюменскую область и наша победа принесла свой вклад в общий зачет делегации", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" преподаватель кафедры спортивного и современного танцев ТГИК, руководитель коллектива Яна Быкова.

Также первое место в номинации "Авторское художественное слово" занял тюменец Даниил Пухов с номером "Последний шанс". Первую степень в номинации "Современный танец" забрали Полина Верстакова и Весна Цвиетинович из учебного ансамбля современного танца "Академия". Список победителей первой части размещен в группе "72 причины для творчества".

Обладателей Гран-при объявят на второй части Церемоний награждения в официальном сообществе фестиваля.

Напомним, что 67 студентов тюменских колледжей представили регион в Ханты-Мансийске на "Студенческой весне".

Виктория Макарова