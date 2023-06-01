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В Тюмени наградили врачей и медсестер городской поликлиники №5

Общество, 17:45 16 июня 2023

пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России"

Благодарственные письма и подарки в преддверие наступающего профессионального праздника вручили работникам городской поликлиники №5 в Тюмени первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и депутат Тюменской гордумы Екатерина Вешкурцева, сообщает региональное отделение партии.

"Ваши знания и опыт, готовность помочь, чуткость к пациентам заслуживают большого уважения. Наступающий праздник – еще один повод поблагодарить вас за труд, а областные награды — это признательность за высокий профессионализм", — подчеркнул Андрей Артюхов.

Он напомнил, что врученные награды дают право на льготы при выходе на пенсию, в частности, по оплате жилья, коммунальных услуг, проезда на транспорте.

Екатерина Вешкурцева вручила сотрудникам поликлиники грамоты Тюменской городской думы. Она отметила, что именно доброта, внимание и профессионализм медицинских работников поддерживают пациентов, помогают пережить сложный период болезни.

Главный врач поликлиники № 5 Виктория Беленькая рассказала, что медучреждение насчитывает 13 корпусов, в которых трудится 1400 человек. Здесь помогают и взрослым, и маленьким пациентам.

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# Андрей Артюхов , День медицинского работника , Единая Россия , поликлиника № 5

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