30 школьников победили в онлайн-олимпиаде "Тюменская слава"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 школьников за победу в онлайн-олимпиаде "Тюменская слава" наградили в Тюменской областной научной библиотеке 16 июня. Таким образом организаторы подвели итоги мобильной 3D-лаборатории Содружества библиотек региона.

Ученики 6-8 классов отвечали на 25 вопросов по военной, нефтяной и научной славе региона. Последний был открытым и требовал развернутого ответа в формате эссе. Так ребята смогли проверить знания, полученные на интерактивных занятиях и виртуальных экскурсиях проекта. Всего в олимпиаде поучаствовали 540 юных тюменцев.

"До последнего задания были допущены не все, так как можно было совершить максимум две ошибки в ответах. И если все правильно, тогда жюри оценивает все остальное. Конечно, выбирать было сложно, так как каждый понял суть проекта, наши рассказы по-разному. Но радует, что дети развиваются, им интересно краеведение, интересно узнавать о тех людях, которые внесли вклад в развитие науки и истории нашей страны", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, представитель Содружества библиотек Тюменской области Мария Белоус.

Перед олимпиадой библиотекари проводили для школьников 40-минутные встречи. В первой половине они читали лекции по теме, показывали видео, посвященное великим деятелям уроженцам Тюменской области. Вторая часть проходила в мобильной 3D-лаборатории, где дети совершали "прогулку" по памятным местам города в сопровождении Дмитрия Менделеева, Виктора Муравленко и безымянного солдата Великой Отечественной войны.

С января по май 2023 года в Тюмени прошло более 100 обучающих занятия, которые посетили свыше 3 тыс. школьников. Участником стал и Артем Благинин.

"Мне было интересно получить новые знания. На олимпиаде решил писать о военной славе. Нужно было рассказать о Великой Отечественной войне. Я написал, что у всех солдат, всего народа была сильная воля, все верили в победу, поэтому и получилось переломить ход военных действий и победить", – поделился школьник.

Ребятам вручили дипломы, брендированные значки и беспроводные наушники.

Напомним, проект Содружества библиотек Тюменской области получил грантовую поддержку губернатора региона. "Тюменская слава" проводилась для сохранения памяти о выдающихся личностях и значимых событиях прошлого, которые внести вклад в развитие и историю страны и Тюменской области, повышения интереса к истории России и региона, к знаниям в сфере науки и истории, для патриотического воспитания школьников.

Виктория Макарова