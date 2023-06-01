14 аварийных дома снесут в Уватском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К сносу расселенных аварийных домов, признанных непригодными для проживания, приступили в Уватском районе. Сейчас подрядные организации выполняют работы в Нагорном, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Здесь снесут четыре многоквартирных дома. Ранее снесли дом в Туртасе. На этом месте уже выполнена планировка участка. Всего на территории района в 2023 году будет снесено 14 аварийных домов: в Туртасе, Мугене, Увате, Нагорном, Острове и Ищике. В рамках программы по переселению людей из аварийного жилья в 2022 году ключи от новых квартир получили 219 человек, в этом новоселами стал 61 человек", - сказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

С началом лета в также приступили к ремонту на сетях водоснабжения. Уже закупили сорбент для очистки воды в сетях всех сел и деревень, а также все необходимое для ремонта.

"Самые масштабные работы в июне развернулись в Красном Яру, там начали менять теплотрассу, и в Увате, где дирекция муниципального хозяйства приступила к замене одного из котлов. Чем раньше начинаешь готовиться к зиме, тем лучше будет результат", - сказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.