  • 17 июня 202317.06.2023суббота
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северо-западный

В Ишимском районе впервые прошла разноцветная дискотека для детей

Общество, 21:56 16 июня 2023

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Дискотека "Краски холи" для детей впервые прошла в Ишимском районе 16 июня. Она стала финалом концертной программы " Пою тебе, моя Россия" и акции "Три цвета - одна страна".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор местного Дворца культуры Светлана Щукина.

"Хотелось как-то удивить детей, привлечь их. И придумали новую форму летней дискотеки, такого в Ишимском районе еще не было. С детьми работали профессиональные диджей и аниматор, мероприятие красочное, дети в восторге!", - поделилась руководитель культурного учреждения.

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Светлана Щукина добавила, что за каникулы пройдут еще несколько таких дискотек. И пояснила, что организаторы принимают заявки от летних лагерей и площадок.

Уточнить информацию можно по телефону 8(932)200-22-83.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дворец культуры , Ишимский район , краски , Холи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 16.06.2023Рейды "Нетрезвый водитель" пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области
21:56 16.06.2023В Ишимском районе впервые прошла разноцветная дискотека для детей
19:43 16.06.2023Тюменского пятиклассника наградили за помощь в тушении пожара
19:21 16.06.2023В Тюмени для медицинских работников провели праздничный концерт