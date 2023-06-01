В Ишимском районе впервые прошла разноцветная дискотека для детей

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Дискотека "Краски холи" для детей впервые прошла в Ишимском районе 16 июня. Она стала финалом концертной программы " Пою тебе, моя Россия" и акции "Три цвета - одна страна".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор местного Дворца культуры Светлана Щукина.

"Хотелось как-то удивить детей, привлечь их. И придумали новую форму летней дискотеки, такого в Ишимском районе еще не было. С детьми работали профессиональные диджей и аниматор, мероприятие красочное, дети в восторге!", - поделилась руководитель культурного учреждения.

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Светлана Щукина добавила, что за каникулы пройдут еще несколько таких дискотек. И пояснила, что организаторы принимают заявки от летних лагерей и площадок.

Уточнить информацию можно по телефону 8(932)200-22-83.

Инна Кондрашкина