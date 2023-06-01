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Более 100 аварий произошло с участием водителей грузовиков в Тюменской области

Общество, 13:47 18 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 аварий произошло с участием грузовиков в Тюменской области в 2023 году. В них погибли 18 человек, 138 человек оказались ранены. Из этих автоаварий почти половина произошла по вине водителей грузового транспорта, сообщает Госавтоинспекция региона.

Тюменские автоинспекторы контролируют безопасность движения грузового транспорта. В первую очередь, на федеральных автодорогах, где вырос трафик грузового движения и аварийность с участием водителей грузовиков.

Автоинспекторы контролируют соблюдение ПДД: у водителей проверяют наличие необходимой документации на грузы, работу тахометров, режим труда и отдыха. Организован надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований организации безопасности дорожного движения при эксплуатации грузового транспорта. С началом летнего периода на федеральных трассах области аварийную обстановку обостряет увеличение потока легковых автомобилей отпускников, следующих на юг России. При этом аварии с участием легковых машин и большегрузов характеризуются особенно тяжелыми последствиями, вплоть до летальных исходов.

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# большегрузы , Госавтоинспекция Тюменской области

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