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Боевое, охотничье и парадное оружие представят на выставке в Тюмени

Общество, 08:51 20 июня 2023

областной департамент культуры | Фото: областной департамент культуры

Выставка оружия и снаряжения "Блеск стали. Художественное оружие XVIII-XX веков" откроется в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 22 июня в 17 часов, сообщает областной департамент культуры.

В экспозиции представят более 60 предметов из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Это боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение стран западной Европы, изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока.

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# выставка , оружие

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