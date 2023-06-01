Боевое, охотничье и парадное оружие представят на выставке в Тюмени

| Фото: областной департамент культуры | Фото: областной департамент культуры

Выставка оружия и снаряжения "Блеск стали. Художественное оружие XVIII-XX веков" откроется в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 22 июня в 17 часов, сообщает областной департамент культуры.

В экспозиции представят более 60 предметов из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Это боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение стран западной Европы, изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока.

Возрастное ограничение 18+.