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В лесах Тюменской области впервые с апреля установлен первый класс пожароопасности

Происшествия, 09:35 20 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Первый класс пожарной опасности установлен в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах 20 июня.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области действуют два локализованных лесных пожара, еще два на площади 0,8 га потушены за сутки.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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