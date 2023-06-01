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В Тобольске дети сделали бумажные цветы для ярмарки в поддержку семей участников СВО

Общество, 18:56 20 июня 2023

ИИЦ "Тобольская правда" | Фото: ИИЦ "Тобольская правда"

Бумажные цветы для ярмарки в поддержку семей участников СВО сделали воспитанники "Дома детства" и православной гимназии в Тобольске. Также на благотворительной акции "Белый цветок" посетители смогут приобрести работы ремесленников, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Благотворительная ярмарка пройдет 23 июня в Тобольском кремле с 16 до 20 часов.

Отметим, что акция "Белый цветок" проводится по всей России и ее участниками уже стали более 40 городов. Ее инициатором является фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

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# благотоврительность , Тобольск , ярмарка

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