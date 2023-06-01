Мастер-классы, медитация и розыгрыш ждут тюменцев в День йоги

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцев приглашают на праздник древнеиндийской практики "День йоги", который пройдет в экопарке Затюменский 25 июня. Для гостей мероприятия организаторы подготовили несколько площадок, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На открытии для тюменцев выступит мастер Раджа Йоги, руководитель центра духовного развития Судха Рани Гупта. Желающие смогут посетить тематические мастер-классы: "Сурья Намаскар", "Сила и баланс в потоковой форме", "Комплекс асан на балансирование", "Гибкость расслабление", "Шавасана и звукотерапия с чашами".

На дополнительных площадках можно будет попрактиковаться в медитации, попробовать себя в гвоздестоянии, на практике узнать что такое "Танец Каошики" и испытать на себе эффект виброакустического массажа тибетскими чашами. В завершении дня среди участников мероприятия разыграют призы от партнеров.