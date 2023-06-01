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В Тюменской области на аукцион выставлено два участка для добычи песка и суглинка

Экономика, 13:21 21 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два участка недр в Тобольском районе выставлены на аукцион по аренде на 10 и 25 лет. На них недропользователи смогут добывать песок, суглинок и суспесь, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Аукцион по участку "Ворогушино" площадью 33,3 га, который расположен в 1,5 км от левого берега р. Иртыш пройдет 26 июня. Объем запасов песка оценивается в 7 млн 600 тыс. кубометров. Аренда предлагается на 25 лет. Минимальный размер платежа – 694 тыс. 400 рублей.

Площадь второго участка – "Придорожный" 28,7 га. Он находится у с. Карачино. По оценке, запасы песка составляют 287,2 тыс. м. куб., суспеси и суглинка – по 215,4 тыс. м. куб. В аренду победитель аукциона может его взять до 2033 года. Минимальный размер за пользование участком – 155 тыс. 388 рублей.

Оксана Корнеенкова

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# аренда , недропользование , полезные ископаемые , Тобольский район

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